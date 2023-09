Italia, sale la rabbia dei tifosi: “In Macedonia un campo di patate”

SKOPJE - L' Italia è in campo alla National Arena Toshe Proeski di Skopje contro la Macedonia nel Nord nel match valido per le Qualificazioni ai prossimi Europei del 2024 .

Fin dalle prime battute quello che colpisce è la pessima condizione del terreno di gioco che rende molto difficile la manovra palla a terra e soprattutto aumenta i rischi di infortuni tra i giocatori presenti in campo che è ciò che preoccupa maggiormente sia i tifosi che i club stessi.

La polemica sui social

Intanto su Twitter è già partita la polemica riguardante le pessime condizioni di campo: "Visto il campo, ispira più andare in cerca di funghi che giocare a pallone", "campo indegno. Inaccettabile a questi livelli", "questo campo è qualcosa di osceno", "chiamarlo campo di patate è un'offesa per le patate" e "il prato incolto da 6 mesi del mio giardino è più praticabile" sono i primi commenti apparsi sul noto social. Come già detto, quello che preoccupa i tifosi sono i possibili infortuni sul campo: "Una fortuna non avere giocatori della Juventus presenti su quel campo di patate. Ogni calcio una zolla alzata. Mamma mia" e "Macedonia-Italia è quella partita per cui l'italiano medio spera di vincere, mentre l'interista medio spera che non si faccia male nessun nerazzurro" sono alcuni di essi.