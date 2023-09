Bonucci e le critiche a Donnarumma: la story prima di Italia-Ucraina

L’1-1 di Skopje contro la Macedonia del Nord ha complicato il cammino dell’ Italia nelle qualificazioni agli Europei 2024 che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Esordio amaro sulla panchina degli azzurri, dunque, per il nuovo Ct Luciano Spalletti . Dopo la rete di Immobile a inizio ripresa, all’81’ è arrivato il pareggio di Bardhi con un calcio di punizione dal limite dell’area di rigore: il numero 10 tira sul palo di Donnarumma che si fa sorprendere e non riesce a intercettare la sfera. Al termine del match pioggia di critiche sul portiere del Psg, colpevole di aver subito un gol evitabile.

Donnarumma va rigenerato mentalmente: Italia, ci pensa Buffon!

Bonucci al fianco di Donnarumma

L’Italia ora è terza con quattro punti in tre partite, tre in meno dell’Ucraina seconda e addirittura a nove lunghezze dall’Inghilterra anche se le due nazionali hanno rispettivamente una e due partite in più. La sfida del Meazza contro i gialloblù, pertanto, suona quasi come un dentro o fuori. A poche ore dal fischio d’inizio, l'ex Juventus Leonardo Bonucci, ora all'Union Berlino, si è schierato al fianco del compagno pubblicando una storia su Instagram con un’immagine di lui e Donnarumma e la scritta: “Sempre con te fratello. Sempre a testa alta”.