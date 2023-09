Donnarumma va rigenerato mentalmente: Italia, ci pensa Buffon!

Donnarumma, Cannavaro in tackle: "Ci ha fatto vincere l'Europeo"

In questo momento, infatti, nel tribunale del popolo prevalgono le perplessità circa l’affidabilità di un portiere dalle indubbie qualità che, però, soprattutto da quando è passato al Psg non e migliorato dal punto di vista tecnico. Il periodo maggiormente negativo è stato quello dell’anno scorso, con le responsabilità nella sconfitta per 5-2 contro la Germania e altre sviste assortite. A metterci il carico, poi, domani al “Meazza” contro l’Ucraina contribuirà anche l’aspetto ambientale: chi non ricorda la prima partita in azzurro successiva al passaggio dal Milan al Psg? Era la final four di Nation League del 5 ottobre 2021 e Donnarumma fu subissato di fischi dai tifosi rossoneri fin dalla lettura delle formazioni. Per Luciano Spalletti si tratta indubbiamente di un problema in più da risolvere, nel gran ginepraio che sta diventando la sfida contro l’Ungheria