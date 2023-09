Italia, Buffon si presenta: il ricordo di Vialli e la chiamata con Bonucci

La conferenza stampa di Buffon

Buffon si è presentato in conferenza stampa come nuovo Capo Delegazione dell'Italia. "Sono molto felice, ringrazio tutta la famiglia azzurra e il ct per la grande fiducia che hanno riposto in me. Non era scontato immaginare che una figura come la mia potesse essere di miglioramento in un nuovo percorso. Sono orgoglioso e questo mi stimola. Torno in un ambiente che conosco bene anche in questa nuova veste. Il motivo del mio ruolo è quello di mettere un piccolo mattoncino per il nostro futuro" sono le prime parole di Buffon da nuovo capo delegazione azzurro. L'ex portiere della Juve ha aggiunto: "Non ho rimpianti con la maglia azzurra. Fare gare d'addio è una cosa che non mi va perché malinconico, quando io chiudo devo pensare al futuro: si va avanti. È stato bellissimo, ora arriva una nuova avventura. Per quanto riguarda i giovani, è molto importante la conoscenza della storia per poterla apprezzare. Io sono nato e cresciuto con il mito di Paolo Rossi, Zoff e gli azzurri dell'82, con i racconti di mio padre. Venire a Coverciano e vedere Riva per me era come vedere un monumento perché me l'aveva passato la mia famiglia. I giovani si possono appassionare così, oltre avendo una Nazionale bellissima e vincente".