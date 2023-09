Ranking Fifa: l'Italia scende al 9° posto, Argentina ancora in vetta

Il pareggio contro la Macedonia del Nord nelle qualificazioni a Euro2024 costa all' Italia il nono posto nel ranking Fifa . La Nazionale di Luciano Spalletti è infatti stata superata dal Portogallo nella classifica mondiale, guidata sempre dall' Argentina .

La selezione albiceleste, vittoriosa nell'ultimo Mondiale in Qatar, rimane saldamente in vetta alla graduatoria dopo le vittorie contro Ecuador e Bolivia nelle recenti qualificazioni mondiali della zona sudamericana.

Ranking Fifa, gli altri cambiamenti

Argentina che, dopo l'ultimo aggiornamento, aumenta maggiormente il suo distacco sulla Francia, sempre seconda ma battuta in amichevole dalla Germania, seguita sul terzo gradino del podio dal Brasile. Restano invariate le posizioni anche di Inghilterra e Belgio, rispettivamente al quarto e quinto posto della classifica per nazionali, così come quelle di Croazia (6ª) e Olanda (7ª). A chiudere la Top Ten c'è ancora la Spagna. Fra gli altri movimenti, risalgono di quattro posizioni Austria (25ª) e Ungheria (32ª), mentre crolla l'Irlanda del Nord, da 64ª a 74ª. Il prossimo ranking Fifa sarè pubblicato il 26 ottobre.