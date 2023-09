Buffon a Coverciano…per diventare ds: è tra i nuovi allievi del corso

COVERCIANO - Dalla prossima settimana le aule di Coverciano torneranno ad ospitare gli aspiranti ds. Prenderà infatti il via lunedì 25 settembre il nuovo corso per Direttore Sportivo: fino all’8 novembre gli allievi riempiranno le aule del Centro Tecnico Federale per seguire le 144 ore di lezione (di cui 120 in presenza e 24 con la modalità della didattica a distanza).