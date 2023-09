Figc-Mancini, volano gli stracci. Gravina: Valutiamo causa di risarcimento

Al suo posto la Federcalcio ha deciso di affidarsi a Luciano Spalletti, ma Gabriele Gravina ha dichiarato: "Ho informato il consiglio di tutto quanto successo ad agosto, in termini di recesso immediato dal contratto con la presentazione delle dimissioni. Il consiglio ha deliberato di poter dare mandato a un professionista per avere un parere tecnico legale e capire che opportunità ci possano essere su un'ipotesi di richiesta di risarcimento". "Il tema - ha aggiunto Gravina - tornerà all'attenzione del consiglio dopo il parere di un professionista". Volano gli stracci tra il numero 1 del calcio italiano e il tecnico di Jesi con Gravina che sul loro rapporto ha concluso: "Ieri ci siamo visti alla cena di gala della Ryder, ma ci siamo solo salutati nel principio del rispetto e dell'educazione che è fondamentale nel mondo civile e sportivo".

Gravina sul caso De Laurentiis

"Sull'atto specifico non so cosa abbiano verificato, non ne ho idea, ho letto quello che hanno letto tutti. Rimango in attesa di comunicazioni formali e ufficiali, che in questo momento non ho. Mi dispiace perché si possono generare ulteriori tensioni che un campionato così bello e avvincente non meritava". Gabriele Gravina ha parlato così a proposito dell'inchiesta della procura di Roma che vede De Laurentiis indagato per falso in bilancio: "Come sistema siamo preoccupati di queste perturbazioni interne, ma come sistema federale abbiamo grande fiducia e rispetto nell'autonomia degli organi di giustizia".