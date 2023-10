Euro 2032, l'Uefa dà l'ok alla candidatura congiunta Italia-Turchia

Italia e Turchia hanno ottenuto il primo via libera da parte della UEFA per la propria candidatura congiunta per l'organizzazione degli Europei del 2032 .

Italia e Turchia, Euro 2023: semaforo verde per la candidatura congiunta

Attraverso un comunicato, la UEFA ha reso noto di aver scritto alle Federcalcio italiana e turca: "per confermare che la loro candidatura congiunta è stata ricevuta e andrà avanti per la valutazione e l'esame dell'Esecutivo Uefa". La Federcalcio turca, in seguito alla candidatura candidatura congiunta con l'Italia presentata lo scorso 28 luglio, ha di pari passo ritirato quella per Euro 2028.