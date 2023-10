Buffon: "Juve, scudetto possibile! 100 anni Agnelli solo prima tappa"

Italia e Turchia ospiteranno gli Europei 2032 : è ufficiale. "La candidatura congiunta Italia-Turchia mi è piaciuta perché, in un momento politico difficile, può essere una bella occasione di dialogo" ha commentato Gianluigi Buffon , capo delegazione della Nazionale azzurra, ai microfoni di RaiSport. L'ex numero uno bianconero ha poi parlato anche del centenario della famiglia Agnelli e degli obiettivi che può porsi la squadra.

Buffon sulla Turchia e la Nazionale di Spalletti

Buffon ha aggiunto: "La Turchia è una nazione di grandi tradizioni come noi, che si affaccia sull'Oriente e il poter collaborare penso sia una bellissima cosa. Diritti civili? I passi in avanti dobbiamo farli tutti, Turchia compresa".

Tornando alla stretta attualità, Buffon ha parlato della Nazionale di Spalletti che è attesa dalla sfida a Bari con Malta e a Wembley con l'Inghilterra per le qualificazioni a Euro 2024: "Provare a fare il colpo in Inghilterra? Siamo nel bel mezzo di un progetto iniziato da poco, qualcosa di buono si è già visto. Il primo tempo in Macedonia e 70 minuti con l'Ucraina sono stati belli da vedere e questo è merito della disponibilità dei ragazzi, del gran sapere calcistico di Spalletti e del suo staff formato da professionisti di grande livello".