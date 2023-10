Ultimissime Juve: Together, Agnelli e i 100 anni, l'evento show a Torino

Grande giornata in casa Juventus. Al Pala Alpitour di Torino, si festeggiano i 100 anni della proprietà Agnelli. "Una serata in cui valori, emozioni, ricordi, orgoglio e senso di appartenenza verranno trasmessi e condivisi in un evento indimenticabile, il cui file rouge sarà la passione del popolo bianconero", si legge sul sito della Juve. L'evento “Together, a Black & White Show” inizierà alle ore 20:30 e in questo articolo si potrà seguire la grande festa bianconera in tempo reale dall'inizio alla fine. Non solo, per tutta la giornata, ci saranno tutte le news e le novità relative alla squadra bianconera: dagli sviluppi del caso Pogba al calciomercato, dalle strategie della società alle dichiarazioni più importanti. Segui con noi tutta la giornata 'bianconera', in avvicinamento alla super festa per i 100 anni della proprietà Agnelli, caratterizzata anche da una partita tra leggende come Zidane, Del Piero, Conte, Mandzukic, Marchisio e tanti altri.