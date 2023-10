McKennie show tra il sogno Nfl con Weah e la battuta a Ronaldo

Non solo calcio. Negli Stati Uniti lo sport più praticato (e amato) è il football americano che registra grandi numeri di appassionati e praticanti. Tra questi figurano anche gli juventini McKennie e Weah e il milanista Pulisic, protagonista dell'ultimo discusso successo del Diavolo al Ferraris contro il Genoa. A Nashville, dove la nazionale di Berhalter è in ritiro per preparare le amichevoli contro Germania e Ghana (14 e 18 ottobre), i tre si divertono a giocare con la palla ovale e si vedono sorridenti e carichi in un video postato sui social dall'account Instagram ufficiale degli Usa.