Conte: “I momenti più belli in maglia Juve”. E quelle parole sul futuro…

Anche Antonio Conte ha voluto partecipare all'evento "Together A Black and White" di scena al PalaAlpiTour di Torino. L'ex tecnico della Juventus, con cui ha vinto 5 scudetti da giocatore e 3 da allenatore, ha dichiarato: "La famiglia Agnelli ha un legame indissolubile e rappresenta la Juventus, per quello che si è creato va detto grazie a questa famiglia che continua anche ora a creare presupposti per rendere i tifosi contenti. Mi fa emozionare vedere miei compagni di squadra ma anche ex calciatori, è molto bello ritrovarsi qui con tutti in questa atmosfera. Il ricordo più bello in bianconero? La Coppa Uefa con Trapattoni e il primo scudetto con Lippi, incredibile. La Champions poi una cosa straordinaria".