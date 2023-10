Garcia confermato ma De Laurentiis valuta esonero: Napoli su Tudor o Conte?

NAPOLI - Sono ore calde in casa Napoli, dopo il clamoroso ko interno dei Campioni d'Italia per 3-1 contro la Fiorentina. Nel post-partita il tecnico Rudi Garcia si è assunto tutte le responsabilità per la sconfitta e per l'avvio di campionato balbettante della squadra, un atteggiamento che, tuttavia, non ha placato l'insoddisfazione ai vertici della società. Stando, infatti, alle ultimissime voci provenienti dal quartier generale azzurro, sarebbe andato in scena proprio oggi un incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'ex allenatore della Roma - alla presenza di alcuni dirigenti - per discutere di un'eventuale interruzione anticipata del rapporto. Al momento sarebbe stata scongiurata l'ipotesi esonero ma, in crisi di gioco e risultati e con una squadra che appare totalmente scollata dai dettami della propria guida, il suo destino appare comunque segnato.