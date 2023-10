Barzagli: “Pogba? Una mazzata. Allegri non parla di Scudetto Juve perché…”

In avvio di collegamento una riflessione sulla Serie A: "Rispetto all'anno scorso ci sono tante squadre che possono lottare per lo scudetto rispetto al Napoli, che nella passata stagione ha subito fatto capire come sarebbe andata a finire. Sarà una corsa lunga e mi auguro equilibrata, Inter e Milan stanno rispondendo ma dietro ci sono anche Juve e Napoli: credo sarà una bella sfida".

Barzagli sull'addio di Mancini e la scelta di Spalletti per l'Italia

L'addio di Mancini e la scelta di nominare Spalletti nuovo commissario tecnico: "Non mi aspettavo questa cosa, è successa, non mi va di stare a commentare: ognuno fa le sue scelte. Siamo andati su un allenatore che è una certezza, ha grande esperienza, un tecnico che viene da anni dove anche lui è cambiato. Ogni anno trova sempre qualche soluzione, è un allenatore geniale: si è visto col Napoli, ma non solo, ha fatto giocare benissimo le sue squadre anche cambiando. Il problema in Nazionale è che hai una grande difficoltà: quella di avere giocatori disponibili per quel periodo, non hai tanti allenamenti a disposizione, devi essere bravissimo a sintetizzare e semplificare il lavoro, che non è facile, ma penso che uno con la sua esperienza ci possa riuscire".