Italia, Chiesa prosegue il recupero: l'obiettivo è Wembley

Federico Chiesa continua a seguire il programma di recupero, con l'obiettivo di mettersi a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida di martedì a Londra contro l'Inghilterra. Non sarà disponibile per la gara di sabato, a Bari controMalta in un San Nicola che va verso il tutto esaurito, ma potrebbe esserci per lo scontro diretto contro la nazionale guidata da Southgate.