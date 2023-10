Spalletti: "Tonali e Zaniolo? Chi sbaglia paga. Spero di riaverli presto"

Non si accenna a placarsi il caso scommesse in Italia, con Tonali e Zaniolo che in mattinata hanno abbandonato Coverciano. Sulla situazione si è voluto esprimere anche il ct della Nazionale Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida contro Malta. Il tecnico azzurro ha dichiarato: "È stata una notte difficile, quando devi portare a casa dei risultati importanti c'è un po' di ansia e di attesa. Questa è stata una notte diversa, in base a quello che è successo. Tutta la squadra è stata vicina a loro e gli saremo vicini anche quando non avranno più i riflettori addosso. È giusto cercare di aiutare a difendersi per quelli che sono fatti, ma è giusto anche che la giustizia faccia il suo corso: se è successo qualcosa di irregolare è giusto pagare. Dobbiamo assolutamente sforzarci per far conoscere e per parlare ai giovani di queste insidie".