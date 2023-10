Gatti escluso da Italia-Malta: la decisione di Spalletti

Gatti non prenderà parte alla sfida dell'Italia contro Malta, gara valida per le qualificazioni a Euro 2024. Il difensore della Juventus non figura nell'elenco dei giocatori in cui sono stati assegnati i numeri di maglia. Assiterà al match dalla Tribuna per scelta tecnica, come riportato da Sky Sport, ed è l'unico della rosa di Spalletti che non starà neanche in panchina. A causa degli infortuni e del caso scommesse, il ct si è ritrovato con un gruppo ridotto e ha dovuto fare qualche cambiamento in corso d'opera. L'ultimo a salutare è stato Zaccagni, non al meglio, e così come Chiesa, ha lasciato il ritiro.