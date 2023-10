Inghilterra-Italia, per gli azzurri anche il tifo di Morata: il motivo

Inghilterra-Italia? Nessun dubbio per Morata: tiferà per gli azzurri e non solo perché è legato al Bel Paese per i suoi trascorsi con la maglia della Juve. Il motivo del sostegno certo dell'iberico è il formato del sorteggio di Euro 2024, che prevede sei gironi da quattro squadre ciascuno. Il primo sarà guidato dalla Germania, il paese ospitante. Da lì, le altre cinque teste di serie saranno le squadre che avranno totalizzato più punti nella qualificazioni. Poiché ci sono gruppi da cinque squadre, come quello Spagna , in quelli da sei vanno detratti i due risultati contro le ultime squadre. La vittoria a Oslo contro la Novergia e a Siviglia contro la Scozia hanno permesso di blindare il primato anche in termini di differenza reti (+7). Non resta che difendere la posizione e sperare in una mano da parte degli uomini di Spalletti.