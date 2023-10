Buffon leader Italia: lancia lui il nuovo rito per caricare la squadra

"La maglia... Azzurra! Siamo pronti... Alla morte! Noi siamo... L'Italia! Noi siamo... L'Italia!". Tutti abbracciati in cerchio alla viglia di Inghilterra-Italia. Tutti in silenzio, rotto dal vocione, inconfondibile, di Gigi Buffon. Wembley aspetta Spalletti e i suoi ragazzi per una gara determiante e potenzialmente decisiva per le qualificazioni a Euro 2024, l'Italia lascia scorrere l'adrenalina nelle vene con un rito ideato dall'ex portiere campione del mondo nel 2006 ed attuale capo delegazione.