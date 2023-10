Italia a Euro 2024, gli azzurri si qualificano se... : le combinazioni

LONDRA (Inghilterra) - Questa sera l' Italia scende in campo a Wembley contro l' Inghilterra per il suo 6° match nel Gruppo C per le qualificazioni ai prossimi Europei. La situazione della classifica recita Leoni primi con 13 punti seguiti dall'Italia e dall' Ucraina a quota 10 con gli Azzurri che hanno una gara in meno (quella di stasera).

Italia ad Euro 2024: gli scenari

Ai ragazzi di Spalletti, oltre al match contro l'Inghilterra, mancano due partite alle fine delle qualificazioni ai prossimi Europei: il 17 novembre contro la Macedonia del Nord ed il 20 novembre contro l'Ucraina.

All'Italia basteranno 4 punti nelle prossime tre partite per assicurarsi il pass per Euro 2024 come seconda nel Girone C ma può anche ambire al 1° posto con tre vittorie partendo da stasera a Wembely con almeno 2 gol di scarto.

Queste le combinazioni per qualificarsi:

Realizzare 4 punti con Inghilterra, Macedonia del Nord e Ucraina ma senza perdere la sfida dell'ultima giornata contro la selezione di Rebrov





Realizzare 4 punti punti tra Inghilterra e Macedonia del Nord e l'Ucraina viene sconfitta da Malta





Vincere contro Inghilterra e Macedonia del Nord con l'Ucraina che non batte Malta.





Arrivare allo scontro diretto contro l'Ucraina a +3 che anche perdendo con un gol di scarto gli Azzurri verrebbero premiati per la differenza gol generale





Arrivare all'ultimo match con un distacco inferiore o con gli stessi punti dell'Ucraina e pareggiano.

Ipotesi Playoff

Da tenere in considerazione anche i Playoff qualora i ragazzi di Spalletti non dovessero qualificarsi fra le prime due del girone. In quanto semifinalista nell'ultima edizione della Nations League l'Italia è certa di prendere parte agli spareggi che si terranno tra il 21 e il 24 marzo 2024 con 12 nazionali partecipanti, di queste solo 3 andranno a Euro 2024