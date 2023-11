Chiesa inventa e Spalletti si esalta: la frase durante l'allenamento Italia

Guarda che Chiesa ! L'attaccante della Juve è in rampa di lancio per completare il tridente con Scamacca e Berardi con il quale venerdì 17 novembre alle 20:45 l' Italia affronterà la Macedonia del Nord al "Meazza" nella penultima giornata valida per le qualificazioni a Euro 2024 (gruppo C) .

Nel corso dell'allenamento a Coverciano, Chiesa ha esaltato il ct Spalletti fintando il tiro e facendo filtrare un pallone che Scamacca ha depositato in rete: "Bravo Fede! Bravo Fede!" ha sottolineato a gran voce il ct della Nazionale, caricando ancora di più Chiesa che era apparso già di per sé particolarmente pimpante e reattivo.L L'esterno azzurro ha l'obiettivo di essere decisivo a Milano e a Leverkusen contro l'Ucraina (lunedì 20 novembre, ore 20:45) per staccare il pass per la kermesse continentale in Germania e poi presentarsi nelle migliori condizioni possibili in occasione di Juve-Inter.