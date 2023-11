Italia U19 show: gol di Vacca e tripletta Anghelé nel 7-0 al Liechtenstein

"Chi ben comincia è a metà dell'opera". Un detto che funziona sempre e dà sempre indicazione postivio sull'inizio di un percorso. Come quelle dell'Italia U19 del Ct Corradi che ha iniziato in maniera ottimale il cammino della prima fase di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Gli azzurrini dovranno difendere il titolo conquistato a luglio nella finalissima contro il Portogallo (rete di Kayode) e partire bene è stata senza dubbio un'iniezione di fiducia per i ragazzi. Certo l'avversario non è stao del tutto irresistibile, visto che il Liechtenstein non ha creato grossi pericoli dalle parti di Magro, ma il risultato finale ha premiato la prova degli azzurri. Un netto ..... per dare subito un segnale importante anche a Svizzeria e Svezia, le altre due avversario nel gruppo 4 dell'Italia.