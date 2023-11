Zaniolo fa infuriare Spalletti: cosa gli ha urlato durante Italia-Macedonia

ROMA - Entrato al 62' al posto di Federico Chiesa, autore di una doppietta, Nicolò Zaniolo è stato immediatamente beccato dai fischi dello stadio Olimpico, quello che per quattro anni e mezzo è stata la sua casa. In campo, poi, non ha inciso intestardendosi in personalismi fini a se stessi e perdendo spesso il possesso della palla. Un atteggiamento che non è affatto piaciuto al Ct Luciano Spalletti che in un'occasione lo ha anche sgridato: il numero 20, con la squadra in difficoltà e nel momento migliore degli ospiti, ha perso la sfera sulla trequarti avversaria rimanendo a terra a protestare e dando il via alla ripartenza avversaria, fermata poi da un recupero di Davide Frattesi. Il tecnico toscano, furioso, lo ha ripreso gridandogli "alzati".