Doppio Pafundi, l'Italia U19 pareggia in Svezia e passa il turno

L'Italia Under 19 ha superato la prima fase dei match validi per le qualificazioni all'europeo di categoria. I ragazzi di Bernardo Corradi hanno staccato il pass in Svezia pareggiando 2-2 in trasferta. L'Italia accede così alla fase élite della manifestazione. La fase finale dell'Europeo, invece, è in programma dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord.