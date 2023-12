Buffon: "Napoli-Inter da pubblicità. Italia può stupire. Donnarumma? Ormai..."

MILANO - "Napoli-Inter è stata una pubblicità enorme per il calcio italiano. Quando l'Inter gioca seria e ha quel briciolo di cattiveria, può battere chiunque ed essere protagonista di nuovo in Europa". Lo ha detto Gigi Buffon, ai microfoni di Sky, a margine del Gran Gala Aic: "Donnarumma? Penso sia un momento, tutti i grandi portieri hanno delle responsabilità superiori a quelle che dovrebbero avere, è incappato in uno-due episodi sfortunati, verrà criticato, ma ormai ha una corazza tale che gli permetterà di andare avanti senza problemi", dice ancora Buffon.