Spalletti: “Superlega? Si sta perdendo lo stupore di Davide che batte Golia"

Luciano Spalletti come un rabdomante del calcio italiano, che vuole uscire dal pozzo nel quale era precipitato: la definizione è dello stesso ct, intervistato dalla Rai per uno speciale 'un anno di sport' in onda su Rai 2. "Il mio ruolo ha connotati di rabdomante - ha detto Spalletti, intervistato da Alessandro Antinelli - Il mio dovere è guardare, osservare, scoprire tutto ciò che può fare esultare la gente". Poi Spalletti ha parlato dei giovani sotto osservazione per la nazionale: "Sono venuti fuori Kayode, Ranieri, Koleosho, Casadei che avevamo nel mirino da un po'. Bove è oramai una certezza, mi è piaciuto nell'ultimo periodo l'atteggiamento di Lucca, e poi Prati, Calafiori che è una certezza a sinistra e al centro, ed è pronto per la nazionale".