Italia femminile, dura sconfitta con l'Inghilterra: azzurre travolte

L'Italia è stata sconfitta 5-1 (3-1) dall'Inghilterra in una partita amichevole disputata ad Algeciras (Spagna). Le campionesse d'Europa in carica hanno messo in difficoltà le azzurre, reduci dallo 0-0 con l'Irlanda, fin dall'inizio della partita, andando in gol dopo un minuto con Wubben-Moy. Una doppietta della attaccante del Manchester City Lauren Hemp (21' e 34') ha allargato il divario prima delle rete in contropiede di Michela Cambiaghi nel recupero del primo tempo.