Italia U17, che esordio nella fase Elite! Ciardi e Liberali piegano l'Olanda

Parte bene l' Italia U17 di Massimiliano Favo, che vince 2-0 contro l'Olanda la prima partita della fase Elite verso la qualificazione all'Europeo . Al termine dei mini tornei in sede unica, le prime del girone, insieme alle 7 migliori seconde, andranno a giocarsi il titolo insieme ai padroni di casa del Cipro . E i tre punti conquistati in casa dei giovani orange (testa di serie), mettono gli azzurri in una buona posizione in vista dei prossimi match contro il Belgio e la Finlandia.

Italia, buona la prima contro l'Olanda

Al Vantaa-Myyrmäki Stadium, esordio da sogno per gli azzurrini, che battono l'Olanda senza subire gol. Il match si sblocca al 27' quando l'arbitro concede un penalty per un fallo di Bouwman in area di rigore. Dal dischetto si presenta Ciardi (attaccante delle giovanili del Salisburgo), che non sbaglia. La gara poi resta per lunghi tratti in equilibrio e allo scadere Liberali mette la parola fine al match: la punta del Milan è brava a saltare il portiere olandese El Hani in uscita e depositare in rete. Un successo che dà fiducia in vista dei prossimi impegni per conquistare il pass per la fase finale dell'Europeo.