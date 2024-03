Spalletti, l'Italia e il 3-5-2 Juve: cosa cambia per Chiesa, Cambiaso e Locatelli

Chiesa, Locatelli e Cambiaso: le differenze con il 3-5-2 Juve

Praticamente identiche le posizioni in campo dei tre calciatori della Juventus schierati dall'inizio da Spalletti nell'amichevole contro il Venezuela. Abbastanza simile anche l'approccio tattico con molte rotazioni in mezzo al campo: Cambiaso parte largo a destra e stringe spesso la posizione per venire a ricevere in mezzo al campo, ma Frattesi non si allarga alla maniera di McKennie (che va spesso a occupare la posizione di quinto), rimanendo centrale. Più accentuata la costruzione da dietro con i tre centrali per attirare la pressione della Vinotinto: e Locatelli è chiamato così ad abbassarsi meno in impostazione. Da due situazioni di giro palla non perfetto, il Venezuela ottiene prima un rigore e poi il gol del pari con Machis