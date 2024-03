Italia, guarda chi c'è: l'arrivo di Sinner allo stadio dopo 15 minuti di gara

MIAMI (STATI UNITI D'AMERICA) - Alla vigilia del derby contro Vavassori al secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner ha raggiunto il Chase Stadium di Fort Lauderdale per assistere all'amichevole tra Italia e Venezuela. Il 22enne altoatesino, che ha accolto gli azzurri appena sbarcati in Florida, è arrivato intorno al quarto d'oro di gioco e ha preso posto in tribuna accanto al presidente della Figc Gabriele Gravina. Vicino a lui anche l'ex capitano azzurro Fabio Cannavaro, il segretario generale Marco Brunelli, il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi e l'attaccante dell'Udinese Lorenzo Lucca.