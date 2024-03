Italia U19, Pafundi show: gol e assist nel 2-1 sofferto con la Repubblica Ceca

L'Italia U19 vince soffrendo contro la Repubblica Ceca e continua la sua corsa in testa alla classifica del girone 4. Due successi in altrettante gare: il primo contro la Scozia e ora quello con i cechi, arrivato con qualche sofferenza di troppo soprattutto nella ripresa. Il 2-1 però premia gli azzurrini allenati dal Ct Corradi che ora dovranno non perdere contro la Georgia per avere la certezza di approdare all'Europeo in estate. Per quanto riguarda i bianconeri impiegati: Pagnucco in campo per 90' e Anghelé nei 15' finali.