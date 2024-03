Italia Under 19, tris contro la Scozia: Pafundi trascina gli azzurrini

Tris della Nazionale Under 19, campione d'Europa in carica, che ha superato la Scozia con il risultato di 3-1 nella partita d'esordio del gruppo 5 della fase élite dell'Europeo. Gli azzurrini sono stati trascinati dal calore e dall'entusiasmo dei 550 spettatori accorsi al "Guido Teghil" di LignanoSabbiadoro. I ragazzi di Bernardo Corradi sono passati in vantaggio al 25' con il centrocampista del Milan, Kevin Zeroli, che ha ribdadito in rete una conclusione respinta a Simone Pafundi (Udinese, in prestito al Losanna) da Williamson.