Camarda salva l'Italia U17: Europei conquistati dopo il pari con la Finlandia

E' stato un match dai due volti, in cui l' Italia è partita bene ma poi ha lasciato campo e spazio alla Finlandia. Gli azzurrini sono stati bravi e fortunati a portarsi in vantaggio grazie all'autogol di Kangasniemi. Poi hanno subito il pari su un rigore abbastanza generoso calciato con freddezza da Kirilov. Nella ripresa sono stati i finlandesi a trovare il vantaggio con Multala con la squadra di Favo in apparente difficoltà nel trovare una reazione.

La gara, però, è cambiata nel primo minuto di recupero: Liberali - entrato al 75esimo - entra in area e dopo una spinta è caduto, per l'arbitro nessun dubbio nel concedere il rigore all'Italia. Sul dischetto è andato Camarda, l'attaccante del Milan non ha sbagliato e ha regalato la qualificazione agli Europei agli azzurrini (per lui terzo centro in altrettante gare dopo la doppietta decisiva contro il Belgio). Nel finale, dopo nove minuti intensi di recupero, è scattata la festa a Vantaa. Zero minuti per lo juventino Verde nell'ultimo match del girone 3 dopo i 90' contro il Belgio.