Italia U19, Pafundi apre e Zeroli da playstation: 5-0 show alla Georgia

Festa per l'Italia U19 al Teghil di Pordenone. Gli azzurrini di Bernardo Corradi dominano la Georgia e riescono a conquistare il pass per gli Europei in Irlanda del Nord di quest'estate. Uno show iniziato con il rigore di Pafundi - quarto centro dopo quelli contro Repubblica Ceca e Scozia - e chiuso con la prima rete di Di Maggio, nel mezzo una prestazione importante per la selezione azzurra in grado di dominare in lungo e in largo i pari età georgiani.