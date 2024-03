Bellingham e l'Italia: "Tra i miei primi ricordi legati alla nazionale inglese"

L' Inghilterra non ha regalato molto gioie ai propri tifosi, anzi tante sono state le delusioni. L'ultima la sconfitta in finale dell' Europeo contro l'Italia . Bellingham l'ha vissuta dalla panchina, mentre ora è uno dei protagonisti, la punta di diamante dei Tre Leoni. Ma il primo approccio della stella del Real Madrid con la propria Nazionale non è stato dei più belli. E c'entrano anche gli azzurri allora allenati da Prandelli.

Bellingham e i primi ricordi dell'Inghilterra: "Tante delusioni"

"Guardavo sempre le partite con la mia famiglia. Ricordo quando siamo usciti con l'Italia ai quarti dell'Europeo nel 2012 e con l'Islanda a Euro 2016, e quelli sono stati probabilmente i miei primi due ricordi legati alla nazionale. Non i migliori dal punto di vista di un tifoso. Ma tutto sommato è stato davvero divertente. Con mio fratello dicevamo 'un giorno saremo lì' e adesso ci ritornerò dopo il 2021" - ha raccontato Bellingham a Sky Sport UK. Poi ha proseguito: "Ho grande supporto dalla mia famiglia, i miei amici, tutti mi tengono davvero con i piedi per terra. Non mi sento un ragazzino che è al top... Mi sento come se andassi a lavorare ogni giorno come tutti gli altri e ho il privilegio che il mio lavoro mi piace tanto. Quando torno a casa mi sento un ragazzo abbastanza normale". Poi ha concluso: "Prossimi obiettivi? I trofei. Voglio essere in grado di regalare al mio paese, l'Inghilterra, e alla mia squadra, il Real Madrid, grandi ricordi e diversi titoli. Gli ultimi anni non sono stati indimenticabili per la mia Nazionale, quindi è difficile".