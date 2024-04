Spalletti, che botta: l’Italia perde un pezzo importante per gli Europei

Brutte notizie per Spalletti e per l'Italia. Il Ct azzurro, infatti, nelle ultime ore ha perso un giocatore importantissimo per la Nazionale. Destiny Udogie, esterno in forza al Tottenham da questa stagione, ha riportato la lesione al tendine del quadricipite ed è stato costretto all'intervento chirurgico. Per lui almeno due mesi di stop che lo costringeranno a saltare Euro 2024. Due gol e tre assist oltre a un campionato di Premier League da assoluto protagonista per il classe 2002 con 30 partite da titolari sulle spalle e prove sempre positive. E' stato lui stesso a postare una foto sui social annunciando la notizia dell'infortunio.