Infortunio Berardi, operazione riuscita e comunicato del Sassuolo

Una stagione decisamente complicata per il Sassuolo e per il suo calciatore più rappresentativo, Domenico Berardi. I neroverdi non stanno vivendo un momento facile, con il terzultimo posto in classifica e con l'arrivo di Ballardini in panchina che, ad ora, non ha sortito effetti. Nella sfida salvezza col Verona non solo è arrivata una sconfitta, ma anche un grave infortunio per Berardi.