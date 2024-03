Sassuolo, l'incubo continua: vince il Verona e Berardi va di nuovo ko

VERONA - Il lunch match del 27° turno di Serie A si apre con il successo di misura del Verona che supera per 1-0 il Sassuolo al Bentegodi. Una vittoria preziosa nella corsa salvezza per la formazione di Baroni che porta a casa uno scontro diretto fondamentale. Continua il momento no del Sassuolo che nonostante il cambio in panchina con l'arrivo di Ballardini non riesce ad evitare la sconfitta. Per il tecnico ex Cremonese esordio negativo e brutte notizie da Domenico Berardi che all'ora di gioco è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio che rischia di mettere a rischio il finale di stagione e la possibile convocazione all'Europeo.