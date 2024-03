Berardi, il Sassuolo conferma: infortunio terribile, addio stagione ed Europeo

Brutte notizie in casa Sassuolo per Domenico Berardi. Le sensazioni, già poco positive durante e dopo la gara contro il Verona nel momento in cui si è accasciato a terra, sono state confermate dall'esito degli esami a cui si è sottoposto l'esterno neroverde. Un infortunio gravissimo al tendine d'achille per il classe '94 che lo costringerà a terminare anzitempo la stagione. Quella del Bentegodi, tra l'altro, è stata la partita del suo ritorno in campo dopo i problemi al menisco e ora il nuovo stop. L'attaccante non potrà essere d'aiuto a Ballardini e ai suoi compagni nella corsa alla salvezza e non potrà nemmeno rispondere alla chiamata di Spalletti per gli Europei in Germania. Il club emiliano ha pubblicato la nota sul proprio sito.