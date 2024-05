“I centrocampisti italiani più forti di sempre”: la classifica che sorprende

Nella storia del calcio sono innumerevoli i giocatori italiani che hanno lasciato il segno. In particolare la rivista FourFourTwo ha stilato la classifica dei centrocampisti italiani più forti di sempre . Giocatori di rottura, elementi di fantasia, esterni e registi, capaci di vincere con la Nazionale Azzurra e/o con i rispettivi club: sono 32 i giocatori presi in considerazione. Ricorrente nella storia dell'Italia la presenza di numerosi calciatori che hanno indossato la maglia della Juventus , e questa lista non fa eccezione. Tra qualche scelta imprevedibile e l'inserimento di alcuni calciatori più attaccanti che mediani, ecco la graduatoria riportata dalla rivista inglese.

Top centrocampisti azzurri, dal 32° al 26°

32° STEFANO FIORE: Giocatore duttile, capace di agire come centrocampista d'attacco o come ala. Ha collezionato 38 presenze con l'Italia tra il 2000 e il 2004. Secondo classificato a Euro 2000 con gli Azzurri, Fiore ha vinto la Coppa Italia con la Lazio e con il Parma, oltre a due Coppe UEFA con i gialloblù nel periodo di massimo splendore degli anni '90

31° LUIGI DI BIAGIO: 31 presenze totali in azzurro, ha partecipato ai Mondiali del 1998 (con la sfortunata traversa ai rigori con la Francia nei quarti di finale) e del 2002, oltre a Euro 2000 (dove si rifece dal dischetto nella semifinale con l'Olanda). Considerato un duro marcatore, Di Biagio ha collezionato oltre 100 apparizioni sia con l'Inter che con la Roma

30° ANTONIO CANDREVA: Centrocampista di fascia destra ma capace di ricoprire anche ruoli d'attacco, ha giocato in diversi club importanti in italia, tra cui la Juventus, l'Inter e la Lazio. Con i biancocelesti ha vinto la Coppa Italia 2012/13. Ha rappresentato gli Azzurri in 54 occasioni, partecipando ai Mondiali del 2014 e a Euro 2016

29° RICCARDO MONTOLIVO: Centrocampista duttile e dalle buona qualità palla al piede, è stato un elemento fondamentale dell'Italia che si è classificata seconda a Euro 2012 con Cesare Prandelli come ct. Con 66 presenze in totale, ha collezionato oltre 250 presenze con la Fiorentina prima di approdare al Milan, di cui è stato capitano per diversi anni

28° GABRIELE ORIALI: Parte dello staff di Roberto Mancini che ha allenato l'Italia e vinto Euro 2020, Gabriele Oriali ha avuto un'importante carriera da calciatore con l'Inter, la Fiorentina e gli azzurri negli anni '70 e '80. Due volte vincitore di Serie A e Coppa Italia con l'Inter, il più grande trionfo del mediano è arrivato nel 1982, quando è stato protagonista della vittoria dell'Italia ai Mondiali di calcio del 1982

27° SIMONE PERROTTA: Nato in Inghilterra da genitori italiani, ha scelto di rappresentare gli Azzurri e la scelta si è rivelata azzeccata: con loro ha vinto il Mondiale nel 2006. Vincitore di due Coppe Italia con la Roma (club in cui ha trascorso gli ultimi nove anni della sua carriera), Perrotta è stato un instancabile centrocampista box-to-box con un discreto occhio per il gol

26° MARIO BERTINI: Campione in Serie A con l'Inter e vincitore di una Coppa Italia con la Fiorentina, ha giocato nell'Italia che si è classificata seconda ai Mondiali del 1970. Con 25 presenze complessive, Bertini (che poteva essere schierato anche come terzino) possedeva un incredibile tiro dalla distanza, oltre ad essere un ottimo tiratore dal dischetto