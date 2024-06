Diretta Danimarca-Italia U17 ore 19.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

All'Arena Antonis Papadopoulos di Larnaca (Cipro), l'Italia U17 cerca il pass per la finale dell'Europeo di categoria nella gara contro i pari età della Danimarca. Un percorso sin qui importante per la squadra allenata dal Ct Massimiliano Favo e guidata in attacco dalle prodezze del classe 2008, Francesco Camarda. Tre vittorie in altrettanti incontri per chiudere il girone al primo posto con nove punti, poi il successo ai calci di rigore, dopo la bellissima rete di Liberali per fissare il punteggio sull'1-1, contro l'Inghilterra. Un avversario ostico sconfitto che rende ancor più bello e importante quanto fatto dagli azzurrini. Contro i danesi sarà un altro duello insidioso, ma l'Italia è pronta a prendersi un posto in finale. La vincente affronterà in finale una tra Serbia e Portogallo.