Italia, Spalletti ci riprova: ecco la Nations League

Riprende oggi a Coverciano la marcia della Nazionale di Luciano Spalletti dopo la fallimentare missione dell'Europeo in Germania. Gli azzurri iniziano gli impegni di Nations League, importante oltre che per il prestigio anche per il ranking in vista delle qualificazioni al prossimo Mondiale, quello che si disputerà nel 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico. Spalletti ha convocato 23 calciatori per le trasferte con Francia e Israele, in programma rispettivamente venerdì 6 settembre al Parco dei Principi di Parigi e lunedì 9 settembre alla Bozsik Arena di Budapest, campo neutro per le ovvie difficoltà che sta attraversando Israele. Sono due le novità assolute di queste convocazioni: il difensore del Leicester Caleb Okoli, già convocato nel 2022 per due stage, e del centrocampista dell’Atalanta Marco Brescianini. Ma il ritorno più atteso è quello di Sandro Tonali, appena rientrato dopo la squalifica per le scommesse. Ritorna anche Moiser Kean, assente all'Europeo, mentre Spalletti ha mantenuto la posizione su Manuel Locatelli che è rimasto fuori dalla rosa degli azzurri nonostante il più che positivo avvio di stagione.