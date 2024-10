Retegui, l'ultimo regalo di Mancini alla Nazionale

"Mateo Retegui è un goleador e non è poco. È ciò che avevamo visto quando l'abbiamo seguito. Le qualità del centravanti le ha, ora dobbiamo aspettare e dargli tempo: è come un alunno in una scuola nuova, deve imparare tutto. Se arrivasse in Serie A sarebbe una buona cosa, gli darebbe più forza". 26 marzo 2023, La Valletta, Malta-Italia 0-2. Parole di Roberto Mancini, decisamente profetiche, considerato ciò che in un anno e mezzo è diventato il figlio di Carlos Retegui, allenatore ed ex giocatore di hockey su prato e di María de la Paz Grandoli, hockeista anche lei. Mateo, nato il 29 aprile 1999 a San Fernando, area Nord della conurbazione Grande Buenos Aires, cittadino argentino e italiano per discendenza, grazie al nonno della mamma, Angelo Dimarco, originario di Canicattì; il nonno del padre, Angelo Podestà, era di Sestri Levante.

Sette gol nelle prime 7 giornate con l'Atalanta, capocannoniere del campionato con Thuram, 5 gol in 15 partite (ma soltanto due giocate per intero) nella Nazionale che, finalmente, ha trovato il bomber inseguito da troppo tempo. E portato in azzurro dal ct campione d'Europa fra lo scetticismo generale. Quel giorno a Malta, dopo avere segnato la seconda rete nell'arco di 72 ore (la prima l'aveva rifiata all'Inghilterra nel debutto napoletano), Retegui confidò raggiante: «La chiamata di Mancini è stata una meravigliosa sorpresa per me. Un momento unico che mi ha sorpreso poiché non potevo crederci. Ora sono felice e orgoglioso di rappresentare l'Italia. Farò di tutto per continuare a vestire la maglia azzurra. So che è difficile, ma ce la metterò tutta". Così ha fattto, Mateo. E pensare che pochi, all'epoca, immaginavano quanto il bomber manifestasse un simile entusiasmo, sapendo che, se avesse scelto l'Italia, avrebbe rinuciato per sempre all'Albiceleste campione del mondo. Argomentò Mancini: "Stavamo seguendo Retegui da tempo, è giovane, ma da due anni gioca titolare nel campionato argentino. Ha qualità che in questo momento a noi purtroppo mancano. Pensavamo non volesse venire, invece ha detto subito di sì e l'abbiamo convocato".