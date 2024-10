Diretta Italia-Israele ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - Alle ore 20.45, al Bluenergy Stadium di Udine, l’Italia affronta Israele in Nations League. Gli azzurri guidano il Gruppo 2 della Lega A con sette punti in tre partite: dopo i successi contro Francia (3-1 in rimonta al Parco dei Principi) e Israele appunto (2-1), la Nazionale di Luciano Spalletti giovedì non è riuscita ad andare oltre il 2-2 contro il Belgio all’Olimpico. Avanti grazie alla rete lampo di Cambiaso e al sigillo di Retegui, l’Italia è rimasta in dieci al 38’ per l’espulsione diretta rimediata da Lorenzo Pellegrini. Un episodio che ha cambiato il volto del match permettendo ai Diavoli Rossi di tornare in partite grazie alla rete di De Cuyper e pareggiarla con la zampata sotto porta di Trossard. La selezione israeliana, invece, é ancora a quota zero: oltre al ko dell’andata contro gli azzurri, infatti, ha perso anche contro la Francia (4-1) e il Belgio (3-1). In totale sono sei i precedenti tra Israele e Italia: cinque vittorie azzurre e un pareggio il bilancio.