Pagelle Italia: Fagioli bocciato, Dimarco perfetto, Maldini rinnova il mito

Di Lorenzo 8

Una doppietta per la rinascita. Si è ormai scrollato di dosso la scimmia dell’Europeo, bello il suo lancio per Retegui in avvio e prepotente il colpo di testa per un gol che gli mancava in azzurro da quasi 2 anni. Da capitano, riprende Fagioli per una mancata copertura su Gloukh.