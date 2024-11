L’Italia scippa Deschamps: Cherki è quello che manca, cosa c’è di vero

Cherki, numeri e caratteristiche

Autore di un gol e un assist contro gli azzurrini, Cherki ha tenuto sotto scacco la difesa della squadra di Carmine Nunziata per tutto l’incontro, dando chiaramente prova di essere in possesso di un livello di calcio già maturo e nettamente superiore ai pari età. Lanciato a 16 anni da Rudi Garcia, il lionese ha sempre mostrato un estro sfavillante specialmente nell’andar via in dribbling stretto e nel creare superiorità numerica. Quello che gli è mancato, per il momento, è la continuità di rendimento e una maggior stabilità mentale. Quale talento puro cresciuto calcisticamente in un ambiente favorevole ai dribblomani e ai giocatori creativi, non ha mai smesso di cercare l’arabesco. E seppur le statistiche annuali lo vedano autore solo di tre assist e due reti in 11 partite totali, la sua centralità è assoluta nel Lione di Pierre Sage. Quest’ultimo, tecnico venuto dal basso e abituato a lavorare e puntare sui giovani, gli ha chiesto di partecipare maggiormente al gioco. Detto, fatto.