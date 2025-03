Italia-Germania vale doppio: Nations League e Mondiali 2026, ecco perché

Nations League, perché Italia-Germania vale doppio

La doppia sfida tra Italia e Germania vale molto di più del pass per le Final Four di Nations League in programma a giugno. L'esito delle due partite andrà infatti ad influenzare percorso che la Nazionale dovrà affrontare per qualificarsi ai Mondiali del 2026. Un appuntamento da non sbagliare per nessuna ragione al Mondo e che manca addirittura dal 2014. La Fifa ha infatti già sorteggiato i gironi di qualificazione, ma sta aspettando le quattro nazionali che passeranno alle Final Four per inserirle in un altro girone. Un motivo legato alle tempistiche per cui è stato necessaria la creazione di un gruppo ridotto.

Nations League, come può cambiare il percoso Mondiale dell'Italia

Nel caso dell’Italia di Luciano Spalletti, un successo nel doppio confronto con la Germania garantirebbe non solo il girone da quattro nazionali, ma anche avversarie più abbordabili. Nel primo caso gli azzurri se la vedrebbero infatti con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. Se invece a trionfare sarà la Germania, i campioni d'Europa 2021 verranno inseriti nel girone da cinque squadre con Norvegia, Israele, Estonia, Moldavia. Ricordiamo che, per evitare l'incubo playoff e strappare la qualificazione al Mondiale dopo dodici anni, gli azzurri dovranno arrivare al primo posto.