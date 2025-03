Pagelle Italia: Kean splendido, Ricci sovrastato, Gatti approssimativo

L'Italia esce dalla Nations League ai quarti di finale per mano della Germania. Gli Azzurri di Spalletti, dopo il ko di San Siro per 1-2, giocano un primo tempo da horror finendo sotto di tre reti, rialzano la testa e rimontano fino a portare il risultato sul 3-3 che però non basta a raggiungere i tempi supplementari. Per la formazione di Nagelsmann in gol Kimmich, Musiala e Kleindiest (a segno anche all'andata) mentre sono la doppietta di Kean e il rigore di Raspadori ad evitare almeno la doppia sconfitta. La squadra guidata da Spalletti finisce dunque nel gruppo I delle qualificazioni al Mondiale 2026 che si giocheranno in Messico e negli Stati Uniti.