Elimoghale, la firma Juve nell’Italia U17 agli Europei: 2-1 alla Croazia

Per l' Italia Under 17 nel "Destiny" ci sono gli Europei di categoria. Gli azzurrini di Massimiliano Favo si sono imposti per 2-1 sulla Croazia grazie alla rete nei minuti finali del talentino della Juventus Destiny Elimoghale . Con questo risultato la formazione italiana ha vinto il proprio girone, chiudento al primo posto, qualificandosi alla competizione che prenderà il via nella prossima estate.

Croazia-Italia 1-2, la cronaca della partita

La partita inizia subito con una grande battaglia tra le due formazioni che scendono in campo dopo aver visto il rinvio della gara nel pomeriggio di martedì causa maltempo. Nel primo tempo ad avere la meglio è l'equilibrio, che viene rotto dalla rete di Giani a pochi minuti dall'intervallo. Italia in vantaggio, che però viene ripresa dopo poco dalla Croazia con Benkotic nella metà della seconda frazione di gioco. Quando la storia del match sembrava ormai segnata all'89' ci pensa Elimoghale a riportare gli italiani in vantaggio. Suo il gol decisivo per la vittoria finale, con il tabellino che dopo il triplice fischio recita 1-2 per gli azzurri.