Convocati Italia, Vicario infortunato: Spalletti chiama Carnesecchi 

Guglielmo Vicario non prenderà parte ai prossimi impegni dell'Italia. Ad annunciarlo è la Federcalcio con un cominicato diffuso sui propri canali ufficiali, in cui rende noto che l'estremo difensore in forza al Tottenham è stato costretto fuori dal campo "per motivi di natura fisica". Al suo posto, il ct della Nazionale Luciano Spalletti ha convocato il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi , che torna così nella lista dei convocati dopo la spedizione azzurra negli Stati Uniti del 2024, quando l'Italia disputò le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador.

La nota della Figc

Questa la nota della Figc, con cui comunica che il giocatore - reduce dal trionfo in Europa League - non sarà presente al raduno del 31 maggio, che anticiperà a sua volta gli impegni contro Norvegia e Moldavia validi per le qualificazioni al Mondiale 2026 e in programma rispettivamente il 6 e 9 giugno: "A seguito della sopraggiunta indisponibilità per motivi di natura fisica del portiere Guglielmo Vicario, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha convocato il calciatore Marco Carnesecchi (Atalanta) per il raduno in programma sabato 31 maggio che precederà i due impegni della Nazionale contro Norvegia e Moldova, validi come gare di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Carnesecchi torna nell'elenco dei convocati a distanza di un anno e tre mesi, dopo aver fatto parte nel marzo del 2024 della tournée americana coincisa con le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador".